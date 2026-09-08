Explorez l’histoire du chemin de fer et embarquez pour une balade nostalgique en train, Chemin de fer touristique du Haut Quercy, Martel

Informations pratiques

Explorez l’histoire du chemin de fer et embarquez pour une balade nostalgique en train 19 et 20 septembre Chemin de fer touristique du Haut Quercy Lot

Gratuit pour le musée. Les balades en train sont payantes. Pour connaître les tarifs de ces balades, veuillez contacter l’association des Chemins de fer touristiques du Haut Quercy au : 05 65 37 35 81.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans l’univers captivant du musée et découvrez une riche collection consacrée à l’histoire du chemin de fer.

Uniformes, affiches d’époque, signaux, lanternes, burettes d’huile et outils utilisés pour l’entretien et la construction des voies ferrées témoignent de l’évolution du monde ferroviaire. Chaque objet raconte une histoire et vous invite à remonter le temps.

Prolongez la visite en embarquant à bord d’un train pour une balade pleine de charme. Laissez-vous porter par l’atmosphère des voyages d’autrefois et admirez les paysages qui défilent sous vos yeux.

Chemin de fer touristique du Haut Quercy 30 Avenue de la gare, La Gare, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie

Plongez dans l’univers captivant du musée où une profusion d’objets fascinants vous attend.

©PAH