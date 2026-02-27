Lectures Festival du livre du Haut Quercy 9ème édition Martel
Martel Lot
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
2026-09-11
Loin des grandes foires , LECTURES festival du livre du Haut-Quercy , a invité six auteurs pour trois jours de "festin littéraire" aussi gourmand qu'éclectique
Loin des grandes foires , LECTURES festival du livre du Haut-Quercy , a invité six auteurs pour trois jours de "festin littéraire" aussi gourmand qu'éclectique. Comme chaque année, les lectures seront interprétées par des comédiens professionnels, et toujours dans des lieux magnifiques, à Martel mais aussi à Meyronne, Lacave ou au Bougayrou. Séverine Chevalier, la marraine du festival, en compagnie de Claro, David Naïm, Bérénice Pichat, Bénédicte Dupré La Tour et Jean-Pierre Montal…autant de promesses de rencontres passionnantes Tout public
Martel 46600 Lot Occitanie
