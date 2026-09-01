Festival du livre du Haut Quercy La vie et rien d’autre ! Rencontre avec Françoise Sliwka autour de La Traversée, lu par Chloé Mons Murel Martel

Informations pratiques

Strenquels

Festival du livre du Haut Quercy Un été avec Madame Bijou Rencontre avec Thomas Vinau autour de Madame Bijou, lu par Chloé Mons

Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le 12 septembre à Stenquels, à l’initiative du festival du livre du Haut-Quercy, vous avez rendez-vous avec Madame Bijou..

Le 12 septembre à Stenquels, à l’initiative du festival du livre du Haut-Quercy, vous avez rendez-vous avec Madame Bijou… le nouveau roman de Thomas Vinau. Une lecture en présence de l’auteur, pour savourer un récit à fleur de peau, porté par la voix d’un petit garçon à l’ombre de sa grand-mère. Où il est question du drame des français d’Algérie, de mémoire et de sensations d’enfance

Une chaude journée d’été, dans une ferme du Gers. Un petit garçon y passe ses vacances aux côtés de sa grand-mère Marguerite. Dans une autre vie, celle-ci a tenu le mythique Bijou Bar, café-cinéma- salle de bal… là-bas en Algérie. Lui est à l’âge des premières fois. Elle est entrée dans le temps des souvenirs. Dans l’air brûlant et les parfums du figuier, les découvertes du gamin et les réminiscences de la vieille dame s’entremêlent, pour former un roman à deux voix, traversé de sensations et d’émotions. Que reste-t-il après l’exil ? A quels lieux appartenons-nous ? Comment se fabrique la

mémoire, pourquoi certains souvenirs nous submergent-ils soudain, et que disent-ils de nous ? Un récit qui éclaire des destins anonymes, ces histoires minuscules ballotées au creux de la grandehistoire. Madame Bijou est le sixième roman de Thomas Vinau

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Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

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English :

On September 12, as part of the Haut-Quercy Book Festival, come meet Madame Bijou…

L’événement Festival du livre du Haut Quercy Un été avec Madame Bijou Rencontre avec Thomas Vinau autour de Madame Bijou, lu par Chloé Mons Strenquels a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne