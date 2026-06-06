Exposition Rencontres d’art rue Senlis Martel

Martel

Exposition Rencontres d’art

rue Senlis Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-14

Les artistes professionnels de Martel et des environs vous proposent une exposition et des événements autour de la sculpture, de la peinture et des installations pour apporter un nouveau regard sur notre réel

Les artistes professionnels de Martel et des environs vous proposent une exposition et des événements autour de la sculpture, de la peinture et des installations pour apporter un nouveau regard sur notre réel

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rue Senlis Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93

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English :

Professional artists from Martel and the surrounding area offer you an exhibition and events around sculpture, painting and installations to bring a new look on our real

L’événement Exposition Rencontres d’art Martel a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne