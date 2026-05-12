Martel

Festival de Musique Baroque de Martel Tubes Baroque à Londres

Place de la Halle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Au détour des ruelles de Martel, laissez-vous entraîner dans une déambulation musicale inspirée par les “tubes” du baroque londonien

Au détour des ruelles de Martel, laissez-vous entraîner dans une déambulation musicale inspirée par les “tubes” du baroque londonien. Aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, Londres vibrait déjà au rythme de ses succès airs d’opéras fredonnés dans les rues, mélodies reprises dans les salons, refrains gravés dans les mémoires. De Henry Purcell à George Frideric Handel, ces pages brillantes ont traversé le temps comme de véritables hits avant l’heure. Cette promenade vivante et festive invite à redécouvrir ces chefs-d’œuvre dans un esprit de partage et de proximité, où la musique surgit au coin d’une place, au seuil d’une porte, et transforme la ville en scène éphémère. Une rencontre entre patrimoine architectural et patrimoine musical, pour faire résonner Martel aux accents de Londres baroque

Directeur Patrick Hilliard

Participants La DOMITIENNE, Le Choeur du stage, Anne Maugard, Ursula Bambuch, Simon Oberst, Richard Resch, Lucas Pauchet, Christopher Hainsworth, Alice Zimmermann, Delphine Guéry, Eva Beaune, Paola Baracco, Eric Gayraud, Jean-Yves Poirier, Claude Cardonnet

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Place de la Halle Martel 46600 Lot Occitanie

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English :

At the bend in the streets of Martel, let yourself be drawn into a musical stroll inspired by the ‘hits’ of London Baroque

L’événement Festival de Musique Baroque de Martel Tubes Baroque à Londres Martel a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Dordogne