Salon des Métiers d’Art

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 18:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Salon organisé chaque année dans la cité emblématique du patrimoine lotois, ce salon est devenu un événement culturel et artisanal majeur du territoire

Salon organisé chaque année dans la cité emblématique du patrimoine lotois, ce salon est devenu un événement culturel et artisanal majeur du territoire. Il met en lumière le savoir-faire d’artisans d’art locaux, en rassemblant une trentaine de professionnels céramistes, verriers, sculpteurs, maroquiniers, créateurs textiles, tourneurs sur bois, et bien d'autres encore. Cet événement, attendu du public comme des exposants, contribue activement à la valorisation de l’artisanat lotois et à la promotion du patrimoine vivant de notre région Au Palais de la Raymondie

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Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 35 08 01

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English :

Each year, the show is held in the emblematic city of Lot heritage, and has become a major cultural and craft event in the region

L’événement Salon des Métiers d’Art Martel a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Vallée de la Dordogne