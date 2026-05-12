Martel

Festival de Musique Baroque de Martel Londres XVII/XVIIIème siècle Conférence sur la Musique

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, Londres s’impose comme l’un des grands foyers musicaux d’Europe

Aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, Londres s’impose comme l’un des grands foyers musicaux d’Europe. Entre restauration monarchique, essor des théâtres publics et naissance d’une véritable vie de concert, la capitale anglaise devient un laboratoire artistique où s’inventent de nouvelles formes et de nouveaux goûts

De l’élégance expressive de Henry Purcell à l’éclat cosmopolite de George Frideric Handel, cette période voit se rencontrer traditions nationales et influences italiennes, donnant naissance à un style singulier, à la fois dramatique et raffiné. Cette conférence propose d’explorer les lieux emblématiques, les institutions musicales, les figures majeures et les enjeux esthétiques qui ont façonné la vie musicale londonienne. Elle mettra en lumière le rôle central de l’opéra, de la musique sacrée et des concerts publics dans l’émergence d’une culture musicale urbaine moderne. Un voyage au cœur d’une ville en pleine effervescence, où la musique devient spectacle, expression politique et art populaire à la fois

Conférence donnée par Geneviève Brun-Ellis

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Martel 46600 Lot Occitanie

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English :

In the seventeenth and eighteenth centuries, London established itself as one of the great musical centers of Europe

L’événement Festival de Musique Baroque de Martel Londres XVII/XVIIIème siècle Conférence sur la Musique Martel a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Dordogne