Martel

11ème Festival de Musique Baroque de Martel

Martel Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-16

Le patrimoine musical de Martel est extrêmement diversifié

Le patrimoine musical de Martel est extrêmement diversifié. En 1975, les rapprochements des festivals de Martel, Gourdon et Sarlat, à travers Musique en Quercy ont permis de faire venir dans le nord du Lot, Jef de Murel, chef d'orchestre au Capitole de Toulouse, en compagnie de Mady Mesplé.

Entre 1975 et 1977 Musique en Quercy a accueilli des artistes renommés à l'échelle internationale, tels que Yehudi Menuhin, Gundula Janowitz, JC Casadessus, et Ella Fitzgerald

Dans les années 1980, Patrick Hilliard, musicien anglais, a choisi Martel comme lieu de résidence, attiré par le potentiel de la ville. L'école de musique a été créée, accueillant une centaine d'enfants pour l'apprentissage de la théorie musicale et la pratique instrumentales

En 1991, reprenant la tradition des Soirées Musicales à Martel, le Festival du Haut Quercy a vu le jour, se spécialisant dans la musique sacrée et baroque, attirant de plus en plus d'amateurs d'art musical

Le festival a connu un succès grandissant jusqu'au début du XXIe siècle (2004). On notera notamment un échange fructueux avec la Chine, se concrétisant par un voyage au pays du soleil levant pour de nombreux choristes locaux

En 2014, l'idée de relancer l'animation musicale est réapparue, portée par des passionnés et nostalgiques. C'est ainsi qu'en 2015, l'association Pays de Martel en chœur a été créée dans le but d'organiser un stage de musique sacrée pour les choristes durant la troisième semaine d'août

Le stage constituant l'élément central de la semaine, un autre objectif était de démocratiser la musique sacrée et baroque en milieu rural en offrant des concerts gratuits

Aujourd'hui, le développement de l'association s'articule autour de projets festivaliers ambitieux. À titre d'exemple, citons la performance de Michel Laplénie, qui a dirigé l'ensemble Sinfonia sur le thème la musique au village

Avec le soutien de toute notre équipe, nous proposons d'aller à la rencontre du public tout au long de la semaine du festival à travers des concerts, des conférences, des animations de rue, voire du cinéma muet, et toute manifestation créant des liens favorisant le bien-vivre ensemble

Martel est riche de son passé culturel, et notre ambition est d'en être dignes dans l'avenir

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Martel 46600 Lot Occitanie

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English :

Martel’s musical heritage is extremely diverse

L’événement 11ème Festival de Musique Baroque de Martel Martel a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT46