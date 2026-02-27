Martel en fête!

Martel Lot

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-17

2026-08-14

Fête votive sur quatre jours avec animations foraines et soirées musicales. Des concerts et un feu d’artifice rythment les soirées. Restauration sur place avec repas à thème les vendredi et dimanche soir. Réservation des repas par téléphone.

Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 87 04 22 81

Four-day votive festival with fairground entertainment and musical evenings

