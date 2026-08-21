Festival du livre du Haut Quercy -Rencontre avec Emmanuelle de Boysson autour de Tendre Maroc Martel

Informations pratiques

Martel

Festival du livre du Haut Quercy -Rencontre avec Emmanuelle de Boysson autour de Tendre Maroc

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La rencontre avec Emmanuelle de Boysson inaugurera la 9ème édition de LECTURES, festival du livre du Haut Quercy, le vendredi 11 septembre, à la Raymondie de Martel

La rencontre avec Emmanuelle de Boysson inaugurera la 9ème édition de LECTURES, festival du livre du Haut Quercy, le vendredi 11 septembre, à la Raymondie de Martel. Son roman Tendre Maroc nous plonge dans une enfance en demi-teinte. Illuminée par la lumière de la Méditerranée, mais à l’ombre d’une mère corsetée, incapable d’exprimer son amour Un rendez-vous avec l’enfance… pour mieux s’en libérer

Ecrire, c’est tenter de sauver quelque chose du temps qui passe cette profession de foi empruntée à Marguerite Duras ouvre le roman d’Emmanuelle de Boysson. Et son Tendre Maroc relève en effet d’une entreprise de sauvetage. Trois ans après un accident cardiaque qui a failli l’emporter, la romancière affronte le sujet qui l’obsédait son enfance, entre Mohammédia au Maroc où son père dirige une entreprise textile et Mulhouse, le fief familial. Couleurs, parfums, amitiés, musique pop, premières escapades amoureuses… par petites touches, elle construit le récit impressionniste d’une jeunesse apparemment comblée. Peu à peu, derrière la façade apparait la fissure qui va fragiliser son édifice intérieur. Une mère intransigeante avec elle-même comme avec les siens. Une mère pieuse et philanthrope qui réserve ses élans de générosité aux plus démunis… mais prive ses enfants de tendresse et de confiance. Pour la petite fille et l’adolescente, grandir dans ce clair-obscur inconfortable sera source de vulnérabilité, d’intranquillité. Mais aussi la faille d’où jaillira ce qui la sauve l’écriture

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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

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English :

A meeting with Emmanuelle de Boysson will kick off the 9th edition of LECTURES, the Haut Quercy book festival, on Friday, September 11, at La Raymondie in Martel

L’événement Festival du livre du Haut Quercy -Rencontre avec Emmanuelle de Boysson autour de Tendre Maroc Martel a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de la Dordogne