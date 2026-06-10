Atelier de Florence pastel, aquarelle, acrylique, collages Atelier de Florence Martel mercredi 26 août 2026.

Martel

Atelier de Florence pastel, aquarelle, acrylique, collages

Atelier de Florence 321 Rue Droite Martel Lot

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26 2026-09-07 2026-09-09

Débutants ou confirmés, vous êtes les bienvenus pour pratiquer le dessin, l'aquarelle, l'huile, l'acrylique ou le pastel

Verre de l'amitié offert sur réservation

Débutants ou confirmés, vous êtes les bienvenus pour pratiquer le dessin, l'aquarelle, l'huile, l'acrylique ou le pastel

Verre de l'amitié offert sur réservation

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Atelier de Florence 321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93

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English :

Beginners or experienced, you are welcome to practice drawing, watercolor, oil, acrylic or pastel

Verre de l'amitié offert sur réservation

L’événement Atelier de Florence pastel, aquarelle, acrylique, collages Martel a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne