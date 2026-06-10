Atelier de Florence pastel, aquarelle, acrylique, collages Atelier de Florence Martel
Atelier de Florence pastel, aquarelle, acrylique, collages Atelier de Florence Martel mercredi 26 août 2026.
Martel
Atelier de Florence pastel, aquarelle, acrylique, collages
Atelier de Florence 321 Rue Droite Martel Lot
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26 2026-09-07 2026-09-09
Débutants ou confirmés, vous êtes les bienvenus pour pratiquer le dessin, l'aquarelle, l'huile, l'acrylique ou le pastel
Verre de l'amitié offert sur réservation
Débutants ou confirmés, vous êtes les bienvenus pour pratiquer le dessin, l'aquarelle, l'huile, l'acrylique ou le pastel
Verre de l'amitié offert sur réservation
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Atelier de Florence 321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93
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English :
Beginners or experienced, you are welcome to practice drawing, watercolor, oil, acrylic or pastel
Verre de l'amitié offert sur réservation
L’événement Atelier de Florence pastel, aquarelle, acrylique, collages Martel a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
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