Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur rue Droite Martel

Martel

Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur

rue Droite Galerie Carine Delalande Martel Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-07

Cette exposition est l'extension de " Sublime les flammes " présentée à Cressensac

Cette exposition est l'extension de " Sublime les flammes " présentée à Cressensac. Dans la galerie seront présentées de œuvres d'artistes invité(e)s à participer à cette exposition vidéos, photos, installations, etc.

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rue Droite Galerie Carine Delalande Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 41 75 35

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English :

This exhibition is an extension of " Sublime les flammes " presented at Cressensac

L’événement Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur Martel a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne