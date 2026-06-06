Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur rue Droite Martel
Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur rue Droite Martel lundi 7 septembre 2026.
Martel
Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur
rue Droite Galerie Carine Delalande Martel Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-07
Cette exposition est l'extension de " Sublime les flammes " présentée à Cressensac
Cette exposition est l'extension de " Sublime les flammes " présentée à Cressensac. Dans la galerie seront présentées de œuvres d'artistes invité(e)s à participer à cette exposition vidéos, photos, installations, etc.
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rue Droite Galerie Carine Delalande Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 41 75 35
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English :
This exhibition is an extension of " Sublime les flammes " presented at Cressensac
L’événement Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur Martel a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne
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