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Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur rue Droite Martel

Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur rue Droite Martel

Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur rue Droite Martel lundi 7 septembre 2026.

Lieu : rue Droite

Adresse : Galerie Carine Delalande

Ville : 46600 Martel

Département : Lot

Début : lundi 7 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Participation libre

Martel

Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur

rue Droite Galerie Carine Delalande Martel Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-07

Cette exposition est l'extension de " Sublime les flammes " présentée à Cressensac

Cette exposition est l'extension de " Sublime les flammes " présentée à Cressensac. Dans la galerie seront présentées de œuvres d'artistes invité(e)s à participer à cette exposition vidéos, photos, installations, etc.

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rue Droite Galerie Carine Delalande Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 41 75 35 

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English :

This exhibition is an extension of " Sublime les flammes " presented at Cressensac

L’événement Exposition sublime les flammes, topographies du feu intérieur Martel a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne

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