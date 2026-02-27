Vide-greniers à Martel Place de la fontanelle Martel

Vide-greniers à Martel

Place de la fontanelle Avenue de Nassogne Martel Lot

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

2026-08-28

L'association vivre à la maison de retraite de Martel organise son vide grenier Réservé aux particuliers tarif exposant 3€ le mètre linéaire buvette et restauration sur place réservation uniquement par téléphone

+33 6 25 70 21 49

L’association vivre à la maison de retraite de Martel organizes its garage sale Reserved for private individuals exhibitor fee 3? per linear meter refreshment bar and catering on site reservation by phone only

