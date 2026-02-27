Vide-greniers à Martel Place de la fontanelle Martel
Vide-greniers à Martel Place de la fontanelle Martel vendredi 28 août 2026.
Vide-greniers à Martel
Place de la fontanelle Avenue de Nassogne Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
L'association vivre à la maison de retraite de Martel organise son vide grenier Réservé aux particuliers tarif exposant 3€ le mètre linéaire buvette et restauration sur place réservation uniquement par téléphone
.
Place de la fontanelle Avenue de Nassogne Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 25 70 21 49
English :
L’association vivre à la maison de retraite de Martel organizes its garage sale Reserved for private individuals exhibitor fee 3? per linear meter refreshment bar and catering on site reservation by phone only
L’événement Vide-greniers à Martel Martel a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Vallée de la Dordogne