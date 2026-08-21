Festival du livre du Haut Quercy La vie et rien d’autre! Rencontre avec Françoise Sliwka autour de La Traversée, lu par Chloé Mons Murel Martel
samedi 12 septembre 2026 · Murel · Martel
Informations pratiques
Martel
Festival du livre du Haut Quercy La vie et rien d’autre! Rencontre avec Françoise Sliwka autour de La Traversée, lu par Chloé Mons
Murel Eglise Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La traversée, c’est celle du cancer qui frappe la jeune femme, mettant entre parenthèses une vie de comédienne, pleine de projets
La traversée, c’est celle du cancer qui frappe la jeune femme, mettant entre parenthèses une vie de comédienne, pleine de projets. Premier livre de Françoise Sliwka, La Traversée est une chronique du temps de la maladie et des traitements, qui reste, contre vents et marrées, un temps de la vie
Récit de maladie ? Pas seulement. Au travers de l’épreuve, Françoise Sliwka veut décrire son frêle radeau, c’est à dire sa vie . Alors oui, on suivra la narratrice dans ce marathon du diagnostic, des traitements, des analyses, des résultats, des effets secondaires, des rémissions…. Mais ce chemin va ouvrir d’autres portes, aiguiser son regard sur le présent, et faire resurgir le passé. Quand la menace gronde, tout prend une autre dimension un mot saisi au vol en salle d’attente, le coup de fil du fils exilé, la sérénade d’un merle entendu par la fenêtre de l’hôpital. Le corps-menace et le corps-vibrant
cohabitent, et il faut constamment naviguer entre deux eaux. Peur et joies, solitude et amours, lucidité et déni… Au fil de cette traversée, on voit ce cancer, qui sape son énergie, générer paradoxalement une vie augmentée . D’autant que dans le regard introspectif de Françoise Sliwka, la maladie ne surgit pas comme un accident hasardeux et biologique Elle apparait aussi comme un rendez-vous avec l’histoire intime, un rendez-vous avec les blessures de l’enfance
Un texte qui navigue sur une ligne de crête, ni guide de résilience, ni leçon de morale. Servi par une langue sensible et concrète, il n’aspire qu’à éclairer et partager cette grande traversée
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Murel Eglise Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
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English :
The ordeal refers to the cancer that struck the young woman, putting her life as an actress—full of plans—on hold
L’événement Festival du livre du Haut Quercy La vie et rien d’autre! Rencontre avec Françoise Sliwka autour de La Traversée, lu par Chloé Mons Martel a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de la Dordogne
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