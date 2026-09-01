Festival du livre du Haut Quercy table ronde La Littérature est-elle un sport de combat ? Impasse des Mirepoises Martel

Informations pratiques

Martel

Festival du livre du Haut Quercy table ronde La Littérature est-elle un sport de combat ?

Impasse des Mirepoises Ancien couvent des Mirepoises Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Table ronde avec les auteurs et autrices du Festival, dans le cadre exceptionnel de l’ancien cloître des Mirepoises

Table ronde avec les auteurs et autrices du Festival, dans le cadre exceptionnel de l’ancien cloître des Mirepoises

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Impasse des Mirepoises Ancien couvent des Mirepoises Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

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English :

Roundtable discussion with the Festival’s authors, held in the exceptional setting of the former Mirepoises cloister

L’événement Festival du livre du Haut Quercy table ronde La Littérature est-elle un sport de combat ? Martel a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de la Dordogne