Festival du livre du Haut Quercy table ronde La Littérature est-elle un sport de combat ? Impasse des Mirepoises Martel
samedi 12 septembre 2026 · Impasse des Mirepoises · Martel
Informations pratiques
Martel
Festival du livre du Haut Quercy table ronde La Littérature est-elle un sport de combat ?
Impasse des Mirepoises Ancien couvent des Mirepoises Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Table ronde avec les auteurs et autrices du Festival, dans le cadre exceptionnel de l’ancien cloître des Mirepoises
Table ronde avec les auteurs et autrices du Festival, dans le cadre exceptionnel de l’ancien cloître des Mirepoises
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Impasse des Mirepoises Ancien couvent des Mirepoises Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
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English :
Roundtable discussion with the Festival’s authors, held in the exceptional setting of the former Mirepoises cloister
L’événement Festival du livre du Haut Quercy table ronde La Littérature est-elle un sport de combat ? Martel a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de la Dordogne
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