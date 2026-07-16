Explorez un système défensif exceptionnel, Fortifications Vauban, Longwy

Informations pratiques

Explorez un système défensif exceptionnel 19 et 20 septembre Fortifications Vauban Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous : Puits de Siège (place Darche). À la fin de la visite guidée de 10h30, un apéritif est proposé (6 €/personne). À la fin de la visite guidée de 14h30, un goûter est proposé (6 €/personne).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Suivez les traces de Vauban, célèbre ingénieur militaire, et explorez l’histoire de cette place forte à travers ses monuments emblématiques : le puits de siège, la porte de France, ainsi que les imposantes fortifications qui ont marqué leur époque.

Fortifications Vauban 12 rue Aristide Briand, 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 24 94 54 http://www.longwy-tourisme.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 82 24 94 54 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@longwy-tourisme.com »}] Longwy fut construite selon les plans de Vauban en 1679, lorsque Louis XIV décida d’y établir une nouvelle place forte. Parmi les nombreux ouvrages de Vauban, Longwy fait partie des neuf villes construites « ex nihilo » (à partir de rien), qui illustrent le mieux sa conception de la ville idéale.

C’est, entre autres, cette particularité qui a valu à la place forte de Longwy d’intégrer le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Parking.

Suivez les traces de Vauban, célèbre ingénieur militaire, et explorez l’histoire de cette place forte à travers ses monuments emblématiques : le puits de siège, la porte de France, ainsi que les qui…

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