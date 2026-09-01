EXPO À L’OFFICE EVE ELIKOFF Place au Blé La Canourgue

Informations pratiques

La Canourgue

EXPO À L’OFFICE EVE ELIKOFF

Place au Blé Maison à Pan de Bois La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 10:00:00

fin : 2026-09-21 12:00:00

Date(s) :

2026-09-14

Exposition à l’office !

La peintre Eve Elikoff, artiste sélectionnée au salon d’automne 2026 à Paris, exposera ses aquarelles au premier étage de La maison à Pan de Bois du 14 au 21 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h tous les jours.

Exposition à l’office !

La peintre Eve Elikoff, artiste sélectionnée au salon d’automne 2026 à Paris, exposera ses aquarelles au premier étage de La maison à Pan de Bois du 14 au 21 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h tous les jours.

Mots de l’artiste J’ai débuté l’aquarelle il y a de nombreuses années. Mon style se dessine aujourd’hui autour des divers enseignements que j’ai suivis.

Je peins des paysages, des marines, des scènes de vie,et plus récemment des expressions abstraites ou semi-abstraites.

Je vis dans un environnement où la nature est omniprésente. Mes aquarelles sont empreintes de ce que ces paysages merveilleux me dévoilent au fil des saisons.

Que ce soit dans ma chère Lozère ou un autre lieu, je peins toujours une émotion, un moment fort où la beauté de ce qui m’entoure m’est révélée.

Après de nombreuses expositions locales, j’ai été sélectionnée pour exposer au salon d’automne 2026 Paris Concorde , aquarelles. .

Place au Blé Maison à Pan de Bois La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

Exhibition at the Office!

Painter Eve Elikoff, an artist selected for the 2026 Salon d’Automne in Paris, will exhibit her watercolors on the first floor of La Maison à Pan de Bois from September 14 to 21, from 10 a.m. to 12 p.m. and from 3 p.m. to 7 p.m. every day.

L’événement EXPO À L’OFFICE EVE ELIKOFF La Canourgue a été mis à jour le 2026-08-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn