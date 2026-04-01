REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN Auxillac La Canourgue

La Canourgue

REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN

Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 12:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Rendez-vous au Moulin d’Auxillac pour un repas tête de veau !

Entrée plat dessert 25€

Possibilité d’emporter le repas.

Sur réservation au 07 60 23 85 14

Places limitées.

Rendez-vous au Moulin d’Auxillac pour un repas tête de veau à 12h!

Entrée plat dessert 25€

Possibilité d’emporter le repas.

Sur réservation au 07 60 23 85 14

Places limitées. .

Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14

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English :

Join us at the Moulin d’Auxillac for a calf’s head meal!

Starter main course dessert: 25?

Meal available to take away.

Reservations required on 07 60 23 85 14

Places are limited.

L’événement REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn