REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN Auxillac La Canourgue
REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN Auxillac La Canourgue dimanche 12 avril 2026.
La Canourgue
REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN
Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue Lozère
Tarif : 25 – 25 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 12:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Rendez-vous au Moulin d’Auxillac pour un repas tête de veau !
Entrée plat dessert 25€
Possibilité d’emporter le repas.
Sur réservation au 07 60 23 85 14
Places limitées.
Rendez-vous au Moulin d’Auxillac pour un repas tête de veau à 12h!
Entrée plat dessert 25€
Possibilité d’emporter le repas.
Sur réservation au 07 60 23 85 14
Places limitées. .
Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14
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English :
Join us at the Moulin d’Auxillac for a calf’s head meal!
Starter main course dessert: 25?
Meal available to take away.
Reservations required on 07 60 23 85 14
Places are limited.
L’événement REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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