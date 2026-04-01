Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN Auxillac La Canourgue

REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN Auxillac La Canourgue

REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN Auxillac La Canourgue dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Auxillac

Adresse : 1 Espace Marcel Proust

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 25 25 Adulte

La Canourgue

REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN

Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 12:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Rendez-vous au Moulin d’Auxillac pour un repas tête de veau !
Entrée plat dessert 25€
Possibilité d’emporter le repas.
Sur réservation au 07 60 23 85 14
Places limitées.
Rendez-vous au Moulin d’Auxillac pour un repas tête de veau à 12h!
Entrée plat dessert 25€
Possibilité d’emporter le repas.
Sur réservation au 07 60 23 85 14
Places limitées.   .

Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Moulin d’Auxillac for a calf’s head meal!
Starter main course dessert: 25?
Meal available to take away.
Reservations required on 07 60 23 85 14
Places are limited.

L’événement REPAS TÊTE DE VEAU AU MOULIN La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

À voir aussi à La Canourgue (Lozère)