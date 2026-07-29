EXPO À L’OFFICE VALERIA PITLYK Office de tourisme La Canourgue

Informations pratiques

La Canourgue

EXPO À L’OFFICE VALERIA PITLYK

Office de tourisme 18 rue de la ville La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-16

Expo à l’office !

Du 16 au 31 août, l’office de tourisme accueille Valeria Pitlyk ! Venez découvrir ses peintures !

Rendez-vous pendant les horaires d’ouverture.

Expo à l’office !

Du 16 au 31 août, l’office de tourisme accueille Valeria Pitlyk ! Venez découvrir ses peintures !

Rendez-vous pendant les horaires d’ouverture. .

Office de tourisme 18 rue de la ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie aloyse.creations@gmail.com

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English :

Exhibition at the Tourist Office!

From August 16 to 31, the tourist office is hosting Valeria Pitlyk! Come check out her paintings!

Visit during opening hours.

L’événement EXPO À L’OFFICE VALERIA PITLYK La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn