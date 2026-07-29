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EXPO À L’OFFICE VALERIA PITLYK Office de tourisme La Canourgue

dimanche 16 août 2026 · Office de tourisme · La Canourgue

EXPO À L’OFFICE VALERIA PITLYK Office de tourisme La Canourgue

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Office de tourisme
Adresse
18 rue de la ville
Ville
48500 La Canourgue
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

La Canourgue

EXPO À L’OFFICE VALERIA PITLYK

Office de tourisme 18 rue de la ville La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-16

Expo à l’office !
Du 16 au 31 août, l’office de tourisme accueille Valeria Pitlyk ! Venez découvrir ses peintures !
Rendez-vous pendant les horaires d’ouverture.
Expo à l’office !
Du 16 au 31 août, l’office de tourisme accueille Valeria Pitlyk ! Venez découvrir ses peintures !
Rendez-vous pendant les horaires d’ouverture.   .

Office de tourisme 18 rue de la ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie   aloyse.creations@gmail.com

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English :

Exhibition at the Tourist Office!
From August 16 to 31, the tourist office is hosting Valeria Pitlyk! Come check out her paintings!
Visit during opening hours.

L’événement EXPO À L’OFFICE VALERIA PITLYK La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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