Expo « Chiens et chats » à la Cité des sciences Cité des sciences et de l’industrie Paris mardi 18 février 2025.

Durant les vingt dernières années, l’éthologie ‒ science du comportement animal ‒ a accompli d’immenses progrès, bouleversant nombre d’idées reçues sur le chien, Canis familiaris, et le chat, Felis catus. Leurs capacités, leur sensibilité et leur intelligence sont chaque jour démontrées. Participative et ludique, l’exposition apporte un éclairage complet sur nos connaissances canines et félines actuelles. Immiscez-vous dans la peau et dans la tête de vos animaux de compagnie préférés, avant d’explorer la manière dont ils ont investi nos sociétés.

Expo-événement, Chiens et chats fait son grand retour, largement enrichie, à la Cité après une première présentation en 2015 et un tour du monde. Contenus mis à jour, éléments revus, nouvelles manips et scénographie : l’exposition a bénéficié d’un toilettage au poil pour vous offrir une expérience de visite inédite !

Ils nous tiennent compagnie depuis des millénaires, on en compte près de 23 millions dans les foyers français, ils nous mènent parfois par le bout de la truffe… Chiens et chats mettent la patte sur la Cité des sciences et de l’industrie. Tout, vous saurez tout sur les toutous et les matous dans cette exposition.

Du mardi 18 février 2025 au dimanche 30 août 2026 :

dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-02-18T11:00:00+01:00

fin : 2026-08-30T22:00:00+02:00

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