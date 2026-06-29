Expo collective “Les familles atypiques” par l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME Acaïs Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin lundi 29 juin 2026.

Cherbourg-en-Cotentin

Expo collective “Les familles atypiques” par l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME Acaïs

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-29 09:30:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-06-29

Rendez-vous à partir du 29 juin jusqu’au 31 août dans la galerie vitrée de L’Autre Lieu pour une exposition intitulée Les Familles Atypiques organisée par le groupe de l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME ACAIS. .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

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L’événement Expo collective “Les familles atypiques” par l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME Acaïs Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin