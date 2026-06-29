Expo collective “Les familles atypiques” par l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME Acaïs Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Expo collective “Les familles atypiques” par l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME Acaïs Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin lundi 29 juin 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Expo collective “Les familles atypiques” par l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME Acaïs
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-29 09:30:00
fin : 2026-08-31 17:30:00
Date(s) :
2026-06-29
Rendez-vous à partir du 29 juin jusqu’au 31 août dans la galerie vitrée de L’Autre Lieu pour une exposition intitulée Les Familles Atypiques organisée par le groupe de l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME ACAIS. .
Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
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English : Expo collective “Les familles atypiques” par l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME Acaïs
L’événement Expo collective “Les familles atypiques” par l’atelier recyclage du pôle professionnel de l’IME Acaïs Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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