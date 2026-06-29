Le cercle des auteurs L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du XIXe siècle Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
Le cercle des auteurs L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du XIXe siècle Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin mardi 30 juin 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Le cercle des auteurs L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du XIXe siècle
Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 13:30:00
fin : 2026-06-30 17:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Le musée propose une rencontre avec les auteurs du catalogue de l’exposition temporaire L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au XIXe siècle qui se tient du 26 juin au 8 novembre au musée Thomas Henry.
Un échange direct avec les chercheuses qui ont chacune travaillé sur un aspect de Satan dans l’art ou la littérature au cours d’une table ronde animée par les commissaires de l’exposition en salle Paul Eluard.
Les participants seront ensuite inviter à se rendre dans les salles pour s’immerger dans l’exposition avec les auteurs et commissaires.
L’échange en salle Paul Eluard fera l’objet d’une captation vidéo.
Rdv à 13h30 à l’accueil du musée pour signer l’autorisation de droit à l’image .
Le Quasar Esplanade de la Laïcité CHERBOURG EN COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
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English : Le cercle des auteurs L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du XIXe siècle
L’événement Le cercle des auteurs L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts du XIXe siècle Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cotentin
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