Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

EXPO CREATEURS FINISSAGE DE L’EXPOSITION Saint-Paul-de-Fenouillet

EXPO CREATEURS FINISSAGE DE L’EXPOSITION Saint-Paul-de-Fenouillet

EXPO CREATEURS FINISSAGE DE L’EXPOSITION Saint-Paul-de-Fenouillet samedi 13 juin 2026.

Adresse : Rue Léo Lagrange

Ville : 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Saint-Paul-de-Fenouillet

EXPO CREATEURS FINISSAGE DE L’EXPOSITION

Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-13

22 Artistes EXPO CREATEURS exposent leurs œuvres dans la salle du Foyer du 13 au 20 juin. En partenariat avec la Mairie de Saint-Paul-de-Fenouillet LA Région Occitanie le Département 66
Gratuit
  .

Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 09 84 69 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

22 EXPO CREATEURS artists exhibit their work in the Salle du Foyer from June 13 to 20. In partnership with the Mairie de Saint-Paul-de-Fenouillet LA Région Occitanie le Département 66
Free

L’événement EXPO CREATEURS FINISSAGE DE L’EXPOSITION Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES

À voir aussi à Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées-Orientales)