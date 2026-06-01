Saint-Paul-de-Fenouillet

EXPO CREATEURS FINISSAGE DE L’EXPOSITION

Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-13

22 Artistes EXPO CREATEURS exposent leurs œuvres dans la salle du Foyer du 13 au 20 juin. En partenariat avec la Mairie de Saint-Paul-de-Fenouillet LA Région Occitanie le Département 66

Gratuit

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Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 09 84 69 81

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English :

22 EXPO CREATEURS artists exhibit their work in the Salle du Foyer from June 13 to 20. In partnership with the Mairie de Saint-Paul-de-Fenouillet LA Région Occitanie le Département 66

Free

L’événement EXPO CREATEURS FINISSAGE DE L’EXPOSITION Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES