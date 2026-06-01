Saint-Paul-de-Fenouillet

VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET

10 Avenue Jean Moulin Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-25

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Horaires sur réservation.

L’enquête au crépuscule vous plonge dans une expérience immersive d’un parcours énigmes unique et une dégustation de vins et jus locaux.

SUR RÉSERVATION

Tarifs 25 € adulte 12 € enfant jusqu’à 14 ans.

Vino Enigma 06 10 21 40 09

.

10 Avenue Jean Moulin Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 21 40 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening hours on reservation.

L’enquête au crépuscule immerses you in an immersive experience of a unique enigma trail and a tasting of local wines and juices.

ON RESERVATION

Prices: 25 ? adult ? 12 ? children up to 14 years.

Vino Enigma 06 10 21 40 09

L’événement VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI FENOUILLEDES