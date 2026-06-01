VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet
VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet jeudi 25 juin 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET
10 Avenue Jean Moulin Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-25
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Horaires sur réservation.
L’enquête au crépuscule vous plonge dans une expérience immersive d’un parcours énigmes unique et une dégustation de vins et jus locaux.
SUR RÉSERVATION
Tarifs 25 € adulte 12 € enfant jusqu’à 14 ans.
Vino Enigma 06 10 21 40 09
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10 Avenue Jean Moulin Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 21 40 09
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English :
Opening hours on reservation.
L’enquête au crépuscule immerses you in an immersive experience of a unique enigma trail and a tasting of local wines and juices.
ON RESERVATION
Prices: 25 ? adult ? 12 ? children up to 14 years.
Vino Enigma 06 10 21 40 09
L’événement VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI FENOUILLEDES
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