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VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet

VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet

VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet jeudi 25 juin 2026.

Adresse : 10 Avenue Jean Moulin

Ville : 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : 12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Paul-de-Fenouillet

VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET

10 Avenue Jean Moulin Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-25
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Horaires sur réservation.
L’enquête au crépuscule vous plonge dans une expérience immersive d’un parcours énigmes unique et une dégustation de vins et jus locaux.

SUR RÉSERVATION
Tarifs 25 € adulte 12 € enfant jusqu’à 14 ans.
Vino Enigma 06 10 21 40 09
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10 Avenue Jean Moulin Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 21 40 09 

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English :

Opening hours on reservation.
L’enquête au crépuscule immerses you in an immersive experience of a unique enigma trail and a tasting of local wines and juices.

ON RESERVATION
Prices: 25 ? adult ? 12 ? children up to 14 years.
Vino Enigma 06 10 21 40 09

L’événement VINO ENIGMA L’ENQUÊTE AU CRÉPUSCULE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI FENOUILLEDES

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