[Expo]: Empreintes de la Terre et de la Lune Sancerre
jeudi 25 juin 2026 · Sancerre
Informations pratiques
Sancerre
[Expo]: Empreintes de la Terre et de la Lune
11 rue Fangeuse Sancerre Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-19
Sous les pierres anciennes de Sancerre, un nouvel univers va prendre vie…
La cave historique du Domaine Joseph Mellot accueillera l’exposition Empreintes de la Terre et de la lune.
Tout au long du mois de juillet, poussez les portes de la cave historique Joseph Mellot à Sancerre et découvrez l’exposition Empreintes de la Terre et de la Lune à travers des visites commentées en libre accès.
Trois rendez-vous à ne pas manquer
Dimanche 5 juillet de 14h30 à 18h
Rencontrez Helena Rennkamp, artiste de l’exposition, qui vous accompagnera au cœur de sa démarche artistique et partagera les inspirations qui nourrissent ses œuvres.
Dimanche 12 juillet de 14h30 à 18h
Maud Poussière, commissaire de l’exposition, vous dévoilera les coulisses de cette aventure artistique, les liens entre les œuvres et le dialogue subtil entre la Terre, la matière et les paysages lunaires.
Dimanche 19 juillet de 14h30 à 18h
Retrouvez à nouveau Helena Rennkamp pour une visite privilégiée 15 .
11 rue Fangeuse Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire maud.poussiere@tourisme-sancerre.com
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English :
Beneath the ancient stones of Sancerre, a new world is about to come to life?
The historic cellar of Domaine Joseph Mellot will host the exhibition Imprints of the Earth and the Moon.
L’événement [Expo]: Empreintes de la Terre et de la Lune Sancerre a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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