Informations pratiques

Sancerre

[Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre / Sancerre’s Terroirs

Place du connétable Sancerre Cher

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:30:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26

Wine Tasting à Sancerre découvrez les terroirs d’exception à travers 5 vins, une visite de la Tour des Fiefs et des Jardins des Hauts de Sancerre, avec des dégustations animées par Dona Stewart de juin à août 2026 (sur réservation).

Wine Tasting à Sancerre partez à la découverte des terroirs emblématiques de Sancerre à travers une expérience unique mêlant dégustation de 5 vins, visite de la Tour des Fiefs et des Jardins des Hauts de Sancerre.

De juin à août 2026, venez rencontrer Dona Stewart lors de séances animées de 16h30 à 18h, pour explorer les secrets des vignobles sancerrois.

Réservation obligatoire. 55 .

Place du connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@tourdesfiefs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wine Tasting in Sancerre: Discover exceptional terroirs through 5 wines, a tour of the Tour des Fiefs and the Jardins des Hauts de Sancerre, with guided tastingsled by Dona Stewart from June to August 2026 (by reservation).

L’événement [Tour des Fiefs] Les terroirs de Sancerre / Sancerre’s Terroirs Sancerre a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois