Sancerre

Visite éclairée Gourmande Déguster Sancerre à la lampe torche

Esplanade Porte César Sancerre Cher

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Voyez Sancerre autrement, re-découvrez la ville par le biais de détails qui vous seront révélés par le faisceau de la lampe torche. Architecture, sculptures, les plus petits éléments s’animeront sans fausse pudeur !

Voyez Sancerre autrement, re-découvrez la ville par le biais de détails qui vous seront révélés par le faisceau de la lampe torche. Architecture, sculptures, les plus petits éléments s’animeront sans fausse pudeur ! Après la vue, passez au goût la découverte se terminera par une dégustation de produits locaux…

Organisée par l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois

Réservation nécessaire, nombre de places limité. 12.5 .

Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 08 21 accueil@tourisme-sancerre.com

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English :

See Sancerre differently, rediscover the city through details that will be revealed to you by the beam of the flashlight. Architecture, sculptures, the smallest elements will come to life without false modesty!

L’événement Visite éclairée Gourmande Déguster Sancerre à la lampe torche Sancerre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois