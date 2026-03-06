Expo Foire du Terroir Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy
Expo Foire du Terroir Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy samedi 22 août 2026.
Expo Foire du Terroir
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Diaporama de la foire du terroir. Vente de photos, cartes, produits Vif Images. Cadeaux originaux pour enfants.
.
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 70 62 35 mr@statonmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Slideshow of the Foire du Terroir. Sale of photos, cards, Vif Images products. Original gifts for children.
L’événement Expo Foire du Terroir Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon