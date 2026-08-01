Informations pratiques

Poussignac

Expo photo Entre le ciel et l’eau

Église Saint-Martin Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-17

Avec Pierre TEBOUL et Marie GAGETTA

Vernissage le samedi 22 août à 18h

Avec Pierre TEBOUL et Marie GAGETTA .

Église Saint-Martin Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29

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English : Expo photo Entre le ciel et l’eau

Featuring Pierre TEBOUL and Marie GAGETTA

Opening reception on Saturday, August 22, at 6 p.m.

L’événement Expo photo Entre le ciel et l’eau Poussignac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne