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AGENDA · Poussignac

Expo photo Entre le ciel et l’eau Poussignac

lundi 17 août 2026 · Poussignac

Expo photo Entre le ciel et l’eau Poussignac

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Église Saint-Martin
Ville
47700 Poussignac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Poussignac

Expo photo Entre le ciel et l’eau

Église Saint-Martin Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-17

Avec Pierre TEBOUL et Marie GAGETTA
Vernissage le samedi 22 août à 18h
Avec Pierre TEBOUL et Marie GAGETTA   .

Église Saint-Martin Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29 

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English : Expo photo Entre le ciel et l’eau

Featuring Pierre TEBOUL and Marie GAGETTA
Opening reception on Saturday, August 22, at 6 p.m.

L’événement Expo photo Entre le ciel et l’eau Poussignac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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