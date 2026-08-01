Expo photo Entre le ciel et l’eau Poussignac
lundi 17 août 2026 · Poussignac
Informations pratiques
Poussignac
Expo photo Entre le ciel et l’eau
Église Saint-Martin Poussignac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-17
Avec Pierre TEBOUL et Marie GAGETTA
Vernissage le samedi 22 août à 18h
Avec Pierre TEBOUL et Marie GAGETTA .
Église Saint-Martin Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29
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English : Expo photo Entre le ciel et l’eau
Featuring Pierre TEBOUL and Marie GAGETTA
Opening reception on Saturday, August 22, at 6 p.m.
L’événement Expo photo Entre le ciel et l’eau Poussignac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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