EXPO photographie nature et cyanotype Maison du tourisme Bellenaves
EXPO photographie nature et cyanotype Maison du tourisme Bellenaves samedi 2 mai 2026.
Bellenaves
EXPO photographie nature et cyanotype
Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Saison des arts #5. Christine Mosnier, photographe nature, expose ses photos et cyanotypes.
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Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
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English :
Saison des arts #5. Christine Mosnier, nature photographer, exhibits her photos and cyanotypes.
L’événement EXPO photographie nature et cyanotype Bellenaves a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule