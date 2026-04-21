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EXPO photographie nature et cyanotype Maison du tourisme Bellenaves

EXPO photographie nature et cyanotype Maison du tourisme Bellenaves samedi 2 mai 2026.

Lieu : Maison du tourisme

Adresse : 8 Grande rue

Ville : 03330 Bellenaves

Département : Allier

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bellenaves

EXPO photographie nature et cyanotype

Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Saison des arts #5. Christine Mosnier, photographe nature, expose ses photos et cyanotypes.
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Maison du tourisme 8 Grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75 

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English :

Saison des arts #5. Christine Mosnier, nature photographer, exhibits her photos and cyanotypes.

L’événement EXPO photographie nature et cyanotype Bellenaves a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Val de Sioule

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