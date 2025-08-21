VTT’Sioule 50 km Circuit N°8 Bellenaves Allier

VTT’Sioule 50 km Circuit N°8

VTT’Sioule 50 km Circuit N°8 Départ du Vert Plateau, La Tuilerie 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le circuit offre une somptueuse descente de près de 12 km à travers bois, à travers prés jusqu’aux gorges de la Sioule à Chouvigny dominées par son château médiéval.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

The circuit offers a sumptuous descent of almost 12 km through woods and meadows to the Sioule gorges at Chouvigny, dominated by its medieval castle.

Deutsch :

Die Strecke bietet eine prächtige Abfahrt von fast 12 km durch Wälder und über Wiesen bis zu den Schluchten der Sioule in Chouvigny, die von ihrem mittelalterlichen Schloss überragt werden.

Italiano :

Il circuito offre una sontuosa discesa di quasi 12 km attraverso boschi e prati fino alle gole della Sioule a Chouvigny, dominata dal suo castello medievale.

Español :

El circuito ofrece un suntuoso descenso de casi 12 km a través de bosques y praderas hasta las gargantas de Sioule en Chouvigny, dominadas por su castillo medieval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme