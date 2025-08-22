Notre Dame de La Défense 14,5 km Bellenaves Allier

Notre Dame de La Défense 14,5 km

Notre Dame de La Défense 14,5 km Départ de l’église de Bellenaves 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La campagne vallonnée, sur les hauteurs de Bellenaves, réserve son lot de vues remarquables, dont le panorama depuis le Vert-Plateau, aux portes de la forêt domaniale des Colettes.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

The rolling countryside above Bellenaves offers a host of remarkable views, including the panorama from Vert-Plateau, at the gateway to the Colettes state forest.

Deutsch :

Die hügelige Landschaft auf den Anhöhen von Bellenaves bietet eine Reihe bemerkenswerter Ausblicke, darunter das Panorama vom Vert-Plateau am Rande des Staatswaldes Les Colettes.

Italiano :

La campagna ondulata sopra Bellenaves offre una serie di viste notevoli, tra cui il panorama da Vert-Plateau, alle porte della foresta nazionale delle Colettes.

Español :

El paisaje ondulado por encima de Bellenaves ofrece un sinfín de vistas notables, incluido el panorama desde Vert-Plateau, a las puertas del bosque nacional de Colettes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme