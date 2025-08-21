Rando-Train Les Viaducs des Colettes Bellenaves Allier

Rando-Train Les Viaducs des Colettes

Rando-Train Les Viaducs des Colettes Départ de la randonnée pédestre depuis la gare de Louroux-de-Bouble 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Traverser la forêt des Colettes grâce à une formule originale,

la rando-train aller en train, retour à pied (ou l’inverse) ! Découvrez la vallée pittoresque entre Louroux-de-Bouble et Coutansouze et les viaducs du Belon et de la Perrière.

http://www.valdesioule.com/

English :

An original way to cross the Colettes forest,

the rando-train : go by train, return on foot (or vice versa)! Discover the picturesque valley between Louroux-de-Bouble and Coutansouze, and the Belon and Perrière viaducts.

Deutsch :

Durchqueren Sie den Wald von Les Colettes dank einer originellen Formel,

der Rando-Train : Hin mit dem Zug, zurück zu Fuß (oder umgekehrt)! Entdecken Sie das malerische Tal zwischen Louroux-de-Bouble und Coutansouze und die Viadukte von Belon und La Perrière.

Italiano :

Un modo originale per attraversare la foresta di Colettes,

il rando-train : andata in treno, ritorno a piedi (o viceversa)! Scoprite la pittoresca valle tra Louroux-de-Bouble e Coutansouze e i viadotti di Belon e Perrière.

Español :

Una forma original de atravesar el bosque de Colettes,

el rando-tren : ¡ir en tren, volver a pie (o viceversa)! Descubra el pintoresco valle entre Louroux-de-Bouble y Coutansouze y los viaductos de Belon y Perrière.

