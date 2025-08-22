VTT’Sioule 53 km Circuit n°12 Bellenaves Allier
VTT’Sioule 53 km Circuit n°12 Bellenaves Allier vendredi 1 mai 2026.
VTT’Sioule 53 km Circuit n°12
VTT’Sioule 53 km Circuit n°12 Départ du Vert Plateau, La Tuilerie 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte de villages typiques et médiévaux et de paysages variés.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English : Mountain Bike
Discover typical medieval villages and varied landscapes.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch typische, mittelalterliche Dörfer und abwechslungsreiche Landschaften.
Italiano :
Scoprite i tipici villaggi medievali e i variegati paesaggi.
Español :
Descubra los típicos pueblos medievales y los variados paisajes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme