Le Vallon Saint-Jean 9 km Bellenaves Allier

Le Vallon Saint-Jean 9 km Départ de l’église Saint-Martin 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Un long chemin herbeux au-dessus du village de Bellenaves pour gagner la forêt des Colettes et s’offrir de magnifiques panoramas.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English : Hike
A long grassy path above the village of Bellenaves to gain acces to the colettes forest and offer yourself a beautiful point of view
Deutsch :
Ein langer Grasweg oberhalb des Dorfes Bellenaves führt in den Wald von Colettes und bietet herrliche Panoramen.
Italiano :
Un lungo sentiero erboso sopra il villaggio di Bellenaves per raggiungere la foresta di Colettes e godere di magnifici panorami.
Español :
Un largo camino de hierba por encima del pueblo de Bellenaves para llegar al bosque de Colettes y disfrutar de unas magníficas vistas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme