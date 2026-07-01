EXPO PHOTOS PAR FRANK ROELS & BERT JANSSENS Mairie Taulignan
mercredi 8 juillet 2026 · Mairie · Taulignan
Informations pratiques
Taulignan
EXPO PHOTOS PAR FRANK ROELS & BERT JANSSENS
Mairie Association Arts et Culture Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22
Une exposition photographique de deux photographes mêlant portraits, scènes de vie, reportage et paysages.
Des rencontres et un clic pour immortaliser le moment ! Vernissage le 10 juillet à 18h30
.
Mairie Association Arts et Culture Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr
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English :
A photography exhibition by two photographers blending portraits, scenes from daily life, photojournalism, and landscapes.
Encounters and a click to capture the moment! Opening reception on July 10 at 6:30 p.m.
L’événement EXPO PHOTOS PAR FRANK ROELS & BERT JANSSENS Taulignan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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