 EXPO PHOTOS PAR FRANK ROELS & BERT JANSSENS Mairie Taulignan

Informations pratiques

Taulignan

EXPO PHOTOS PAR FRANK ROELS & BERT JANSSENS

Mairie Association Arts et Culture Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22

Une exposition photographique de deux photographes mêlant portraits, scènes de vie, reportage et paysages.

Des rencontres et un clic pour immortaliser le moment ! Vernissage le 10 juillet à 18h30

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Mairie Association Arts et Culture Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@taulignanarts.fr

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English :

A photography exhibition by two photographers blending portraits, scenes from daily life, photojournalism, and landscapes.

Encounters and a click to capture the moment! Opening reception on July 10 at 6:30 p.m.

L’événement EXPO PHOTOS PAR FRANK ROELS & BERT JANSSENS Taulignan a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes