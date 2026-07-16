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Expo Photos sur l’histoire du Canal de Briare et sur le Canal Latéral à la Loire, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare

dimanche 20 septembre 2026 · Bâtiment des Turbines de Briare · Briare

Expo Photos sur l’histoire du Canal de Briare et sur le Canal Latéral à la Loire, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bâtiment des Turbines de Briare
Adresse
1 rue des Vignes 45250 Briare
Ville
45250 Briare
Département
Loiret

Expo Photos sur l’histoire du Canal de Briare et sur le Canal Latéral à la Loire Dimanche 20 septembre, 09h00 Bâtiment des Turbines de Briare Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Expo photos de Bruno Vital sur la construction du canal (mémoire des canaux et du Pont Canal) et des photos d’époque de la Famille Duloy (1896).

Bâtiment des Turbines de Briare 1 rue des Vignes 45250 Briare Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire 0771189541 Une des premières centrales hydroélectriques, qui assurait l’éclairage du Pont-Canal dès 1896. Présence de parking à proximité , manifestation en zone piétonnière
Expo photos de Bruno Vital sur la construction du canal (mémoire des canaux et du Pont Canal) et des photos d’époque de la Famille Duloy (1896).

© Famille Duloy

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