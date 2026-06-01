Expo photos « Un jardin en Cévennes », Café associatif Au Cœur à Cœur, Alès

Expo photos « Un jardin en Cévennes » 11 juin – 11 juillet Café associatif Au Cœur à Cœur Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T13:30:00+02:00 – 2026-06-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Vernissage le 13 juin à 18h30, suivi d’une causerie de frère Jean à 19h.

Café associatif Au Cœur à Cœur 5 rue d’Avéjan, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 24 75 21 »}, {« type »: « email », « value »: « aucoeuracoeur30@gmail.com »}]

Photos de Frère Jean, prêtre orthodoxe du Skite Ste-Foy.