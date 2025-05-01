EXPO / Portraits en miroir : l’art sculpté de la Vierge Marie et du bodhisattva Guanyin M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

Si dans un premier temps, les portraits de la Vierge Marie et du bodhisattva Guanyin se forment distinctement, leur emballage symbolique finit par s’affranchir du moule de leurs traditions respectives pour mieux se confondre et surprendre le spectateur.

Christophe Decoudun, commissaire de l’exposition

Exposition organisée par les Missions Etrangères de Paris

> ENTREE LIBRE

Exposition ouverte du 13 février au 25 avril 2026

du mardi au samedi, de 10h00 à 18h00

Visites guidée

– Le mercredi 11 mars et jeudi 16 avril 2026 à 18h30, visite guidée par le commissaire de l’exposition

– Le mercredi 25 mars et samedi 25 avril 2026 à 15h, visite guidée par un médiateur MEP

– Visites de groupe sur demande

S’inscrire

Offre de médiation

Livret de visite ludique pour le jeune public

> EVENEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION

CONFERENCE / Réception de la symbolique mariale en contexte chinois

le samedi 7 février 2026 à 15h

par Christophe Decoudun, Maître de conférences à l’Institut Catholique de Paris au département d’arts et d’archéologie de la Faculté des Lettres, commissaire de l’exposition

S’inscrire

S’appuyant sur les collections des Missions Etrangères de Paris, conservées à l’Irfa et sur plusieurs fonds privés, cette exposition met en regard des représentations historiques et inédites de la vierge Marie pour le christianisme et la figure du bodhisattva Guanyin pour le bouddhisme. Elle abordera la manière dont leurs images sculptées ont circulé et se sont transformées dans l’espace sinisé, de l’époque moderne jusqu’au XXe siècle.

Du vendredi 13 février 2026 au samedi 25 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris

https://missionsetrangeres.com/evenement/portraits-en-miroir-lart-sculpte-de-la-vierge-marie-et-du-bodhisattva-guanyin/



