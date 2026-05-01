Informations pratiques

Thauvenay

[Expo]: Rêverie au jardin et Douceur d’ici

26 Rue de la Mairie Thauvenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-01 13:30:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Plongez dans l’univers sensible et poétique de Laurence Bonnin

Plongez dans l’univers poétique de Laurence Bonnin à travers son exposition Rêveries au jardin et Douceur d’ici .

Entre couleurs délicates, émotions et évasion, découvrez des œuvres inspirées par la nature et la douceur de vivre.

Rendez-vous au Domaine Eric Louis à Thauvenay, du 1er août au 30 septembre, et partagez un moment privilégié lors du vernissage le 5 août à 17h30.

Une parenthèse artistique à ne pas manquer.

Entrée idéale pour les amateurs d’art, de nature et de vin. .

26 Rue de la Mairie Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com

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English :

Immerse yourself in the sensitive, poetic world of Aurore Lyon.

L’événement [Expo]: Rêverie au jardin et Douceur d’ici Thauvenay a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois