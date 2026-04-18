Expo-Vente Peintures & Photographies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Expo-Vente Peintures & Photographies

BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

Découvrez une exposition croisée entre peinture et photographie avec Olivier Tétart et Marie-Agnès Kopp. Entre abstraction et regards sensibles sur le réel, leurs univers dialoguent et se répondent pour une immersion artistique singulière.

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BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 70 62 41 55

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English :

Discover a cross-over exhibition between painting and photography with Olivier Tétart and Marie-Agnès Kopp. Between abstraction and a sensitive look at reality, their worlds dialogue and respond to each other for a singular artistic immersion.

L’événement Expo-Vente Peintures & Photographies Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-18 par Pôle du Tourmalet |CDT65