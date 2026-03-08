EXPOLAROID 2026 Galerie de l’Oeil à Facettes Lormes

EXPOLAROID 2026

Galerie de l’Oeil à Facettes 11 Rue du Pont National Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Du 4 avril au 3 mai, Expolaroid célèbre la beauté et la diversité de la photographie instantanée. Cette exposition est l’occasion de découvrir des artistes passionnés dans 4 lieux de Lormes, pour la 10ème édition.

Nous espérons vous y voir nombreux pour échanger autour de notre passion commune pour la photographie. À bientôt ! .

Galerie de l’Oeil à Facettes 11 Rue du Pont National Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté loeilafacettes@gmail.com

English : EXPOLAROID 2026

