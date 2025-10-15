Le mal de Maire Salle Culturelle Lormes
Le mal de Maire Salle Culturelle Lormes samedi 25 avril 2026.
Le mal de Maire
Salle Culturelle Le bourg Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
Date(s) :
2026-04-25
“Le Mal de maire” Fantaisie villageoise avec chansons par le Cie du Globe Gratuit. .
Salle Culturelle Le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté colindesbois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le mal de Maire
L’événement Le mal de Maire Lormes a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs