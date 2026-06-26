Exposition « 200 ans de lumière : l’Aventure photographique », Musée de la Tour-aux-Puces, Thionville
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Tour-aux-Puces · Thionville
Informations pratiques
Exposition « 200 ans de lumière : l’Aventure photographique » 19 et 20 septembre Musée de la Tour-aux-Puces Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, la Tour aux Puces rend hommage à Nicéphore Niepce, (lequel parvenait il y a bientôt deux cents ans, à obtenir grâce à une camera obscura, la première image photographique fixée durablement sur une surface photosensible) en valorisant les fonds iconographiques des Archives municipales de la Ville de Thionville.
La photographie y est alors mise en scène comme témoin des étapes de la vie.
Présence exceptionnelle du Club PhotoThionville-Yutz avec un mini studio et une boite afghane.
Musée de la Tour-aux-Puces Cour du Chateau, 57100 Thionville, France Thionville 57100 Moselle Grand Est 0382822552 https://www.tourauxpuces.com Donjon médiéval du XIe siècle. Parking Quai Marchal.
Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, la Tour aux Puces rend hommage à Nicéphore Niepce, (lequel parvenait il y a bientôt deux cents ans, à obtenir grâce à une camera obscura, la première…
©Ville de Thionville
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