Exposition 20e anniversaire du CNCS Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Pour célébrer ses 20 ans, le Centre national du costume et de la scène prépare une grande exposition à la fois festive et historique, retraçant deux décennies de vie, de collections et de créations de ce musée unique au monde.
Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
English :
To celebrate its 20th anniversary, the Centre national du costume et de la scène is preparing a major exhibition that is both festive and historical, retracing two decades of life, collections and creations of this unique museum.
L’événement Exposition 20e anniversaire du CNCS Moulins a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région