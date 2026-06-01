Aubigny-sur-Nère

Exposition 400 ans de la Marine Nationale

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Une nouvelle exposition ouvre ses portes à la Galerie François 1er 400 ans de la Marine Nationale . En cette année anniversaire, Aubigny-sur-Nère, ville-marraine de la flottille 34 F, célèbre cette Institution qui protège notre espace maritime national. le 2ème plus étendu au monde.

Pour l’occasion, la Galerie François 1er accueille Michèle BATTUT, peintre officiel de la Marine, dont les paysages grandioses vous feront naviguer aux quatre coins de nos océans.

La ville est également ravie de collaborer avec leur flottille filleule pour évoquer l’Histoire de la Marine et de ses transformations, au travers d’objets, de photographies et de films issus des archives de la 34 F. .

Galerie François 1er Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

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English :

A new exhibition opens at the Galerie François 1er: 400 years of the French Navy . In this anniversary year, Aubigny-sur-Nère, patron town of the 34 F flotilla, celebrates the institution that protects our national maritime space, the 2nd largest in the world.

L’événement Exposition 400 ans de la Marine Nationale Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE