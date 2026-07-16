Exposition à Carrefour des Arts Metz, Association Carrefour, Metz

Informations pratiques

Exposition à Carrefour des Arts Metz 19 et 20 septembre Association Carrefour Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Carrefour des Arts Metz, centre d’art et Pôle culturel messin, ouvre ses portes. Michel Lelièvre, médiateur culturel et artiste s’occupe de ce lieu depuis 1987.

– Carrefour des Arts présente dans les cours, les bâches peintes de Patricia Caballina,

-dans le jardin, la Tour de Babel sous la direction de Michel Lelièvre.

– au sous-sol de Carrefour, la sculpture monumentale Normania de Michel Lelièvre…

-dans l’espace d’exposition, les gravures de Patricia Gérardin ,

– dans la cage d’escalier, les peintures contre le cancer du sein de l’artiste plasticien Fabrice Entemeyer, ainsi que les dessins et sculptures de Michel Lelièvre, mais aussi les peintures-vitraux de Paul Nadé.

– En patrimoine, la maison natale du compositeur messin Gabriel Pierné et son escalier en bois ( accès par la cour).

Association Carrefour 3 Rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est +33 (0)3 87750726 https://www.facebook.com/share/1D1FJPzYBw/ Carrefour est une association dont l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour atteindre cet objectif, l’association gère un équipement social et éducatif polyvalent. Le projet associatif de Carrefour a été élaboré au fil du temps, depuis sa création en 1945-1946. Il prend ses racines dans une histoire locale, constamment renouvelée et dans différentes références morales, civiques, sociales qui ont en commun de se réclamer de l’humanisme. Il a été réécrit en 2008. Le projet d’établissement(s) est un travail collectif associant les administrateurs, les personnels, les résidentes et les acteurs du réseau accueil, hébergement et insertion. Entrée rue des Trinitaires via la place Jeanne d’Arc à cause des travaux.

Carrefour des Arts Metz, centre d’art et Pôle culturel messin, ouvre ses portes. Michel Lelièvre, médiateur culturel et artiste s’occupe de ce lieu depuis 1987.

© Carrefour des Arts Metz