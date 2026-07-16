Exposition à Carrefour des Arts Metz, Association Carrefour, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Association Carrefour · Metz
Informations pratiques
Exposition à Carrefour des Arts Metz 19 et 20 septembre Association Carrefour Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Carrefour des Arts Metz, centre d’art et Pôle culturel messin, ouvre ses portes. Michel Lelièvre, médiateur culturel et artiste s’occupe de ce lieu depuis 1987.
– Carrefour des Arts présente dans les cours, les bâches peintes de Patricia Caballina,
-dans le jardin, la Tour de Babel sous la direction de Michel Lelièvre.
– au sous-sol de Carrefour, la sculpture monumentale Normania de Michel Lelièvre…
-dans l’espace d’exposition, les gravures de Patricia Gérardin ,
– dans la cage d’escalier, les peintures contre le cancer du sein de l’artiste plasticien Fabrice Entemeyer, ainsi que les dessins et sculptures de Michel Lelièvre, mais aussi les peintures-vitraux de Paul Nadé.
– En patrimoine, la maison natale du compositeur messin Gabriel Pierné et son escalier en bois ( accès par la cour).
Association Carrefour 3 Rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est +33 (0)3 87750726 https://www.facebook.com/share/1D1FJPzYBw/ Carrefour est une association dont l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour atteindre cet objectif, l’association gère un équipement social et éducatif polyvalent. Le projet associatif de Carrefour a été élaboré au fil du temps, depuis sa création en 1945-1946. Il prend ses racines dans une histoire locale, constamment renouvelée et dans différentes références morales, civiques, sociales qui ont en commun de se réclamer de l’humanisme. Il a été réécrit en 2008. Le projet d’établissement(s) est un travail collectif associant les administrateurs, les personnels, les résidentes et les acteurs du réseau accueil, hébergement et insertion. Entrée rue des Trinitaires via la place Jeanne d’Arc à cause des travaux.
Carrefour des Arts Metz, centre d’art et Pôle culturel messin, ouvre ses portes. Michel Lelièvre, médiateur culturel et artiste s’occupe de ce lieu depuis 1987.
© Carrefour des Arts Metz
À voir aussi à Metz (Moselle)
- La TAKE OFF by BASSMAXX Aérogare station Lothaire Metz 16 juillet 2026
- Festival Classic Metz’ival 10ème édition Metz 17 juillet 2026
- Metz Veggie Festival 2ème édition Les Frigos Metz 17 juillet 2026
- Exposition-vente solidaire d’artisanat himalayen Salle du cloître des Récollets Metz 17 juillet 2026
- Évènement les puces de Metz Parc des Expositions Metz 18 juillet 2026