Exposition À la découverte des chauves-souris à Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine

Exposition À la découverte des chauves-souris à Bar-sur-Seine

Médiathèque Goncourt Bar-sur-Seine Aube

Le photographe Tanguy Stoecklé dévoile ses photos sur le thème des chauve-souris dans une exposition intitulée Les Sirènes de la Nuit , présentée à la médiathèque Goncourt du 28 Mars au 25 Avril, en partenariat avec l’association Aster Alba.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Goncourt Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 64 99 50 37 association.asteralba@gmail.com

