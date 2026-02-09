Exposition À la découverte des chauves-souris à Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine
Médiathèque Goncourt Bar-sur-Seine Aube
Début : 2026-03-28
fin : 2026-04-25
2026-03-28
Le photographe Tanguy Stoecklé dévoile ses photos sur le thème des chauve-souris dans une exposition intitulée Les Sirènes de la Nuit , présentée à la médiathèque Goncourt du 28 Mars au 25 Avril, en partenariat avec l’association Aster Alba.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Goncourt Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 64 99 50 37 association.asteralba@gmail.com
