Informations pratiques

Bozouls

Exposition à la Galerie Dialogue de Fibres

8, allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-04

Monika LINE-GOLZ et Stéphane SZENDY s’associent pour présenter une belle exposition de sculptures et d’art textile

Venez découvrir le très doux mélange du travail de ces deux artistes locaux passionnés.

L’univers rondement-brut de Stéphane Szendy, au travers de ses sculptures, se marie à merveille à la joie naturelle qui ressort des créations en tissu de Monika Liné-Gölz: les plis, couleurs et légèreté de l’un, trouvent grâce face à la masse, aux courbes et à la densité de la matière de l’autre.

Vernissage le Jeudi 06 Août, à partir de 18h30 à La Galerie.

L’exposition sera ouverte tous les jours de 10h à 19h.

Entrée libre. .

8, allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52 mediabozouls@gmail.com

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English :

Monika LINE-GOLZ and Stéphane SZENDY have joined forces to present a beautiful exhibition of sculptures and textile art

L’événement Exposition à la Galerie Dialogue de Fibres Bozouls a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)