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Trail du gourg d’enfer Bozouls

mardi 4 août 2026 · Bozouls

Trail du gourg d’enfer Bozouls

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Ville
12340 Bozouls
Département
Aveyron
Tarif
36 Tarif de base plein tarif Equipe relais de 2 pers.

Bozouls

Trail du gourg d’enfer

Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Equipe relais de 2 pers.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Trail en auto-suffisance Inscriptions uniquement en ligne !!
Départs à 19 h
Trail en auto-suffisance
Flasque d’eau obligatoire

Ouvert à partir de la catégorie cadets

Attention Licence d’athlétisme ou certificat médical de course à pied ou parcours prévention santé réalisable sur https://pps.athle.fr/ sont obligatoires pour participer.
Toutes licences ou certificats d’autres sports seront refusés.
* 22 euros (en individuel) et 2 x 18 euros (en relais)
pour les inscriptions après le 19 juillet 2026.
Restauration sur place

2 boucles de 7 km / 280m D+ 36  .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie  

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English :

Self-Support Trail Race Registration is online only!!

L’événement Trail du gourg d’enfer Bozouls a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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