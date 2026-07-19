Trail du gourg d’enfer Bozouls
mardi 4 août 2026 · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Trail du gourg d’enfer
Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Equipe relais de 2 pers.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Trail en auto-suffisance Inscriptions uniquement en ligne !!
Départs à 19 h
Trail en auto-suffisance
Flasque d’eau obligatoire
Ouvert à partir de la catégorie cadets
Attention Licence d’athlétisme ou certificat médical de course à pied ou parcours prévention santé réalisable sur https://pps.athle.fr/ sont obligatoires pour participer.
Toutes licences ou certificats d’autres sports seront refusés.
* 22 euros (en individuel) et 2 x 18 euros (en relais)
pour les inscriptions après le 19 juillet 2026.
Restauration sur place
2 boucles de 7 km / 280m D+ 36 .
Bozouls 12340 Aveyron Occitanie
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English :
Self-Support Trail Race Registration is online only!!
L’événement Trail du gourg d’enfer Bozouls a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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