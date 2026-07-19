Informations pratiques

Bozouls

Trail du gourg d’enfer

Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Equipe relais de 2 pers.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Trail en auto-suffisance Inscriptions uniquement en ligne !!

Départs à 19 h

Trail en auto-suffisance

Flasque d’eau obligatoire

Ouvert à partir de la catégorie cadets

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Attention Licence d’athlétisme ou certificat médical de course à pied ou parcours prévention santé réalisable sur https://pps.athle.fr/ sont obligatoires pour participer.

Toutes licences ou certificats d’autres sports seront refusés.

* 22 euros (en individuel) et 2 x 18 euros (en relais)

pour les inscriptions après le 19 juillet 2026.

Restauration sur place

2 boucles de 7 km / 280m D+ 36 .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

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English :

Self-Support Trail Race Registration is online only!!

L’événement Trail du gourg d’enfer Bozouls a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)